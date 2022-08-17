Gültekin Uysal, Ahmet Davutoğlu'nu Ziyaret Etti
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu partisinin genel merkezinde ziyaret etti.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu partisinin genel merkezinde ziyaret etti.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Davutoğlu konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Genel Merkezimizde bizlere nezaket ziyaretinde bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı Sn. Gültekin Uysal'a teşekkür ediyorum. Kendisiyle güncel konular üzerine faydalı bir sohbet gerçekleştirdik."
ANKA / Güncel