Gülşen'in yargılanmasına 21 Ekim'de başlanacak
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Gülşen'in yargılanmasına 21 Ekim'de başlanacak İmam Hatiplilere yönelik hakaret içerikli sözleri gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.
Gülşen'in yargılanmasına 21 Ekim'de başlanacak
İSTANBUL - İmam Hatiplilere yönelik hakaret içerikli sözleri gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Şüpheli Gülşen'in yargılanmasına 21 Ekim tarihinde başlanacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel