Gülşen'in yargılanmasına 21 Ekim'de başlanacak Güncel Haberler Gülşen'in yargılanmasına 21 Ekim'de başlanacak İmam Hatiplilere yönelik hakaret içerikli sözleri gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Gülşen'in yargılanmasına 21 Ekim'de başlanacak İSTANBUL - İmam Hatiplilere yönelik hakaret içerikli sözleri gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Şüpheli Gülşen'in yargılanmasına 21 Ekim tarihinde başlanacak. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Gülşen 3. Sayfa Güncel Haberler

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