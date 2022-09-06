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Gülşen'in yargılanmasına 21 Ekim'de başlanacak

Güncel Haberler

Gülşen'in yargılanmasına 21 Ekim'de başlanacak İmam Hatiplilere yönelik hakaret içerikli sözleri gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.

Gülşen'in yargılanmasına 21 Ekim'de başlanacak

İSTANBUL - İmam Hatiplilere yönelik hakaret içerikli sözleri gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Şüpheli Gülşen'in yargılanmasına 21 Ekim tarihinde başlanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Gülşen 3. Sayfa Güncel Haberler

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