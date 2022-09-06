Son dakika haber... GÜLŞEN'İN EV HAPSİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ Güncel Haberler Son dakika haberine göre İlk duruşma 21 Ekim'de. İlk duruşma 21 Ekim'de. Özden ATİK İSTANBUL, (DHA) - ATAŞEHİR'de 30 Nisan 2022'de verdiği konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanan daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen Gülşen Çolakoğlu hakkındaki iddianame kabul edildi. Duruşma günü 21 Ekim olarak belirlendi. Gülşen'in ev hapsinin de devamına karar verildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Gülşen DHA Güncel Haberler Son Dakika

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