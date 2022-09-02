Gülşen'e iddianame hazırlandı: 3 yıla kadar hapsi isteniyor-1 Güncel Haberler ATAŞEHİR'de 30 Nisan 2022'de verdiği konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanan daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen Gülşen Çolakoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı. ATAŞEHİR'de 30 Nisan 2022'de verdiği konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanan daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen Gülşen Çolakoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, Gülşen Çolakoğlu hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede 702 kişi ve kurum müşteki sıfatıyla yer aldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Gülşen Çolakoğlu Güncel Haberler

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