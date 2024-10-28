Üye Girişi
Haberler

Gülşen Çolakoğlu'nun Babası Ordu'da Defnedildi

Gülşen Çolakoğlu'nun Babası Ordu'da Defnedildi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun babası Arslan Bayraktar, memleketi Ordu'da toprağa verildi. Gülşen, cenazeye katılmak üzere Gürcistan'daki programını terk etti.

GAZİANTEP'te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun babası Arslan Bayraktar (79), memleketi Ordu'da toprağa verildi. Gülşen, cenazede taziyeleri kabul etti.

Türk Pop müziğinin sevilen isimlerinden Gülşen'in babası Arslan Bayraktar, Gaziantep'te oğlunun evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Gülşen, babasının ölüm haberini Gürcistan'daki programı sırasında aldı, cenazeye katılmak için Ordu'ya geldi. Arslan Bayraktar, doğup büyüdüğü Ordu'nun Altınordu ilçesi Yemişli Mahallesi'ndeki evinin önünde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Babasını kaybetmenin acısını yaşayan Gülşen, cenazede taziyeleri kabul etti.

Haber - Kamera: Emrullah CESUR /ORDU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kalp Krizi Gürcistan Gaziantep Magazin Gülşen Güncel Sanat Müzik Yaşam Ordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefinden kesinlikle kopmayacağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası terörle mücadelede net mesaj

 Galatasaray-Beşiktaş derbisinde ilk düdük çaldı

Dev derbide ilk düdük çaldı

 Şırnak'ta 7 bölge geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Bir ilimizde dikkat çeken karar! Tüm giriş çıkışlar yasaklandı
İstanbul Havalimanı'nda kadın polis, silahla canına kıydı

Kadın polis, İstanbul Havalimanı'nda canına kıydı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
John Wick 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? John Wick 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? İstanbul Havalimanı'nda kendini vuran polis kim? Ballon d'Or neden Vinicius Junior'a verilmedi? Ural Kaspar kimdir? Ural Kaspar kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İp TV izlemek suç mu, kaçak maç izlemek suç mu, hapis cezası var mı? Mertens yok mu? Mertens neden yok (Galatasaray- Beşiktaş) Galatasaray Tottenham maçı ne zaman? Bein Sports 1 CANLI izle! (GALATASARAY BEŞİKTAŞ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Galatasaray Beşiktaş maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Beşiktaş maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? ASKİ Ankara su kesintisi! 28-29 Ekim Çubuk, Keçiören, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.