GÜLŞEN CEZAEVİNDEN ÇIKTI

ÜLKEMİZİN BÜTÜN HUKUKÇULARI SUÇUN OLUŞMADIĞINA HEMFİKİR

Cezaevi önünde açıklama yapan avukatı Emek Emre, tutuklamanın hukuka uygun olmadığını belirterek, "Gözaltı, ancak bir suçüstü olması durumunda uygulanan bir prosedürdür. Her ne kadar rahatsız edici de olsa, Nisan ayı sonunda sarf edilen veya sarf edildiği iddia edilen bu kelimeler, 25 Ağustos tarihinde bir gözaltı uygulanmasına neden olamaz. Tutuklamanın gerçekleşmesi için öncelikle kuvvetli ve somut suç şüphesi içeren delile ihtiyacımız var. Şimdi diyeceksiniz ki; 'Video kaydı var. Bu sözü söylediği duyuluyor. Bu somut ve yeterli delil değil mi?' Türk Ceza Kanunu 216. madde 1. fıkrasına göre, suçun oluşması için müvekkilin sarf ettiği cümlenin akabinde, kamu güvenliğinde somut bir tehlike olması gerekir. Bu tehlike mevcut olmadığı için, suçun oluşmadığı konusunda, sadece biz değil ülkemizin bütün hukukçuları, bir iki istisna isim dışında hemfikir oldular" dedi.

"MAKSADINI AŞMIŞ BİR ŞAKAö

POŞET İÇERİSİNDE KIYAFET GÖTÜRÜLDÜ

Gülşen'e tahliyesinden önce poşet içerisinde kıyafet götürüldüğü dikkat çekti. Cezaevinden ilk olarak Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu çıktı. Çolakoğlu, çok mutlu olduğunu dile getirdi. Gülşen Çolakoğlu cezaevindeki işlemlerin ardından avukatı Emek Emre ile birlikte kapıya yönelirken, şarkıcının sevenleri ve basın mensupları kalabalık oluşturdu. Cezaevi önünde önlem alan güvenlik görevlileri, kalabalığı kapıdan uzaklaştırmaya çalışırken, lüks bir minibüs cezaevi kapısına yanaştı. Sanatçı Gülşen hızla kendisini bekleyen minibüse yönelirken, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Gülşen'i taşıyan minibüs, beraberindeki araçlarla cezaevinden ayrıldı. Araç konvoyu Gülşen Çolakoğlu'nun Beşiktaş'taki evine gitti.