Gülşehir'de sazlık alanda çıkan yangın zarara yol açtı Güncel Haberler Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, Kızılırmak kenarındaki sazlık alanda çıkan yangın zarara neden oldu. Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, Kızılırmak kenarındaki sazlık alanda çıkan yangın zarara neden oldu. Gülşehir-Avanos Yolu Köprübaşı mevkisindeki kurumuş ot ve sazlıkla kaplı alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında meyve ağaçları ile alandaki sulama boruları zarar gördü. Kaynak: AA / Güncel Nevşehir Gülşehir Güncel Haberler

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