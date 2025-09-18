Gülnar protokolünden 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal ve Belediye Başkanı Fatih Önge, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şanal, mesajında, vatanın bağımsızlığı ve milletin bekası uğruna en büyük fedakarlığı gösteren kahraman gazileri saygı ve minnetle andıklarını belirtti.

Gaziler Günü'nün tarihin en şanlı sayfalarını yazan, vatan sevgisini canından üstün tutan gazilere olan şükran borcunun nişanesi olduğunu ifade eden Şanal, şöyle devam etti:

"Türk milleti, tarih boyunca hürriyet ve bağımsızlık için sayısız mücadele vermiş, bu uğurda canlarını seve seve feda etmiştir. Gazilerimiz, bu asil mücadelenin yaşayan abideleri, vatanın korunması ve bekası için verilen mücadelenin en güçlü şahitleridir. Onların gösterdiği cesaret ve fedakarlık, bizlere emanet edilen bu cennet vatanı koruma ve yüceltme sorumluluğunu bir kez daha hatırlatmaktadır."

Şanal, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduklarını kaydetti.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge de mesajında, gazilerin milletin sarsılmaz gücünün ve onurunun yaşayan sembolleri olduğunu ifade etti.

Tarih boyunca bu topraklarda nice zorlu mücadeleler verildiğini belirten Önge, mesajında şunlara yer verdi:

"Vatan sevgisi ve kahramanlık ruhuyla mücadele eden tüm gazilerimiz, bizim en değerli varlıklarımızdır. Onların gösterdiği cesaret, gelecek nesillere aktarılacak en kıymetli mirastır. Gülnar Belediyesi olarak gazilerimizin ve şehit ailelerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Onlara hak ettikleri saygı ve değeri göstermek, en öncelikli görevimizdir."