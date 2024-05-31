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Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Mezun Oldu

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Mersin'in Gülnar ilçesinde bulunan Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri, düzenlenen törenle mezun oldu. Törende konuşan Gülnar Kaymakamı Yusuf Ziya Yaktı, öğrencilere başarı ve mutluluklar diledi. Okul Müdürü Ramazan Koz ise mezun olacak tüm öğrencilere başarı dileklerinde bulundu. Tören sonunda öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi, pastalar kesildi ve kep atıldı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde lise öğrencileri düzenlenen törenle mezun oldu.

Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerinin mezuniyeti için okul bahçesinde tören düzenlendi.

Gülnar Kaymakamı Yusuf Ziya Yaktı, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere hayatları boyunca başarı ve mutluluklar diledi.

Öğrencilere büyük emek veren öğretmenlere teşekkür eden Okul Müdürü Ramazan Koz da mezun olacak bütün öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi, mezuniyet pastası kesildi ve öğrenciler kep attı.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim, Gülnar Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Denk, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.???????

Kaynak: AA / Güncel

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