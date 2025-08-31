Gülnar Kültür ve Yöresel Ürünler Festivali Sona Erdi

Güncelleme:
Mersin'in Gülnar ilçesinde düzenlenen 21. Gülnar Kültür ve Yöresel Ürünler Festivali, sanatçı Zara'nın konseri ile sona erdi. Festival, ilçenin doğal zenginliklerini ve yöresel ürünlerini tanıtma amacı taşıdı.

Gülnar Belediyesince mesire alanında organize edilen festivalin son gününde sanatçı Zara sahne aldı.

Konsere katılanlar, Zara'nın seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, konserin ardından yaptığı konuşmasında, festivalin, ilçenin doğal zenginlikleri ve yöresel ürünlerinin tanıtımına vesile olduğunu söyledi.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge de etkinliklerin başarıyla tamamlandığını ifade ederek, "Göreve başladığımızdan bu yana sinemadan tiyatroya, festivalden kadınlarımıza özel kafeteryaya kadar birçok sosyal ve kültürel etkinlik gerçekleştirdik." dedi.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
