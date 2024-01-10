Gülnar Kaymakamı Yusuf Ziya Yaktı, Yılın Kareleri oylamasına katıldı
Gülnar Kaymakamı Yusuf Ziya Yaktı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Yaktı, farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceleyerek oy verdi.
Gülnar Kaymakamı Yusuf Ziya Yaktı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Kaymakam Yaktı, AA muhabiri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
"Haber" kategorisinde Mustafa Ünal Uysal'ın "Dağcılar görev başında" başlıklı fotoğrafına oy veren Yaktı, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Göz bebeğimsin", "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" başlıklı fotoğraflarını seçti.
Bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" seçkisinden Halil Fidan'ın "İçimdeki çocuk" isimli fotoğrafını seçen Yaktı, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen "Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Belal Khaled'in "Anneye bakış" fotoğrafına oy verdi.