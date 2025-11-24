Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal'dan Öğretmenler Günü Mesajı

Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şanal, mesajında, öğretmenlerin sadece bilgi aktarmadığını, aynı zamanda fikri, vicdanı ve irfanı hür nesiller yetiştirdiğini belirtti.

Öğretmenler Günü'nü kutlayan Şanal, şu ifadeleri kullandı:

"Öğretmenler, geleceğimizin mimarı olan çocuklarımızı, milli ve manevi değerlerimizle donatarak çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle yetiştiren, zor şartlarda dahi görevini aşkla yerine getiren, toplumun en saygın ve fedakar neferleridir. Çocuklarımızın yüreğine ektiğiniz tohumlar, yarınlarımızın daha aydınlık, daha güçlü ve daha müreffeh olmasının teminatıdır."