Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Gülnar ilçesinin Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangın nedeni henüz belirlenemezken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, iş makineleri ve orman bölge müdürlüğü ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevlerin çevre mahallelere sıçradığı bildirildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.