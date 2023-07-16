Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
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Gülnar ilçesinin Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangın nedeni henüz belirlenemezken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, iş makineleri ve orman bölge müdürlüğü ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevlerin çevre mahallelere sıçradığı bildirildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.
Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.
???????Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 4 söndürme helikopteri, 30 arazöz, çok sayıda ilk müdahale aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle alevlerin Korucuk ve Çavuşlar mahallelerine sıçradığı bölgeye itfaiye ekipleri ve iş makineleri de yönlendirildi.
Çavuşlar Mahallesi'nde bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.
Havanın kararması nedeniyle karadan müdahalenin sürdüğü yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Bölgenin dağlık ve sarp olması ekiplerin müdahalesini zaman zaman güçleştiriyor.