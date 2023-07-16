Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 3 söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, ilk müdahale aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.