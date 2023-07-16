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Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 3 söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, ilk müdahale aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, ilk müdahale aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel

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