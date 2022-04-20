Gülnar'daki mesire alanı 20 yıllığına belediyeye kiralandı - Haberler

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Gülnar'daki mesire alanı 20 yıllığına belediyeye kiralandı

AA - Yalçın Taşlıalan - Güncel
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Gülnar'daki mesire alanı 20 yıllığına belediyeye kiralandı

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, Gülnar Göleti Mesire Alanı'nın 20 yıllığına belediyeye kiralandığını belirtti.

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, Gülnar Göleti Mesire Alanı'nın 20 yıllığına belediyeye kiralandığını belirtti.

Ünüvar, Kaymakam Yunus Emre Bayraklı ve Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin ile mesire alanında incelemelerde bulundu.

İncelemesinin ardından açıklama yapan Ünüvar, Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki mesire alanını ihaleyle kiralandığını söyledi.

Ünüvar, vatandaşlara iyi şekilde hizmet sunmayı amaçladıklarını belirtti.???????

AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel

Alpaslan Ünüvar, Muharrem Şahin, Yunus Emre, Güncel, Haberler

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