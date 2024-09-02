Gülnar'da Zabıta Teşkilatı'nın 198. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Mersin'in Gülnar ilçesinde, Zabıta Teşkilatı'nın 198'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Gülnar Belediyesi Zabıta Müdürü İlker Yıldız, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı ve pasta kesildi.
Mersin'in Gülnar ilçesinde, Zabıta Teşkilatı'nın 198'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.
Hükümet Konağı önündeki törende, Gülnar Belediyesi Zabıta Müdürü İlker Yıldız, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Programda, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.
Törenin ardından Zabıta Teşkilatı'nın 198'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla pasta kesildi.