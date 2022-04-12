Gülnar'da üreticilere alıç fidanı dağıtıldı - Haberler

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Gülnar'da üreticilere alıç fidanı dağıtıldı

AA - Yalçın Taşlıalan - Güncel
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Gülnar'da üreticilere alıç fidanı dağıtıldı

Mersin'in Gülnar ilçesinde 38 üreticiye alıç fidanı dağıtıldı.

GÜLNAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde 38 üreticiye alıç fidanı dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından alıç yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla proje hazırlandı.

Bu kapsamda, Gülnar Koordinasyon Merkezi'nde 38 üreticiye alıç fidanı dağıtıldı.

AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel

Mersin, Gülnar, Güncel, Haberler

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