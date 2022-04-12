Gülnar'da üreticilere alıç fidanı dağıtıldı

GÜLNAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde 38 üreticiye alıç fidanı dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından alıç yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla proje hazırlandı.

Bu kapsamda, Gülnar Koordinasyon Merkezi'nde 38 üreticiye alıç fidanı dağıtıldı.