Gülnar'da üreticilere alıç fidanı dağıtıldı
AA - Yalçın Taşlıalan - Güncel
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Mersin'in Gülnar ilçesinde 38 üreticiye alıç fidanı dağıtıldı.
GÜLNAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde 38 üreticiye alıç fidanı dağıtıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından alıç yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla proje hazırlandı.
Bu kapsamda, Gülnar Koordinasyon Merkezi'nde 38 üreticiye alıç fidanı dağıtıldı.
AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel