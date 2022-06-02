Gülnar'da "Okul öncesi eğitim şenliği" düzenlendi Gülnar'da eğitim veren anaokulu ve ilkokulların okul öncesi sınıflarına yönelik "Okul öncesi eğitim şenliği" düzenlendi. Gülnar'da eğitim veren anaokulu ve ilkokulların okul öncesi sınıflarına yönelik "Okul öncesi eğitim şenliği" düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim, ilçe spor salonunda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, okul öncesi eğitimin çocuğun gelişiminde büyük önem taşıdığını belirtti. Kadim, "Bu dönem mezun olan öğrencilerimizi kutluyor ve onlara hayat boyu başarılar diliyorum. Ayrıca özverili çalışmaları ile öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmelerini sağlayan öğretmenlerime sonsuz teşekkür ediyorum." dedi. Etkinlikte 16 okulda eğitim gören öğrenciler gösterilerini sundu. AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel milli eğitim bakanlığı Hisarcık Gülnar Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Gülnar'da 'Okul öncesi eğitim şenliği' düzenlendi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.