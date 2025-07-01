Gülnar'da Metruk Evde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Gülnar'da Metruk Evde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Mersin'in Gülnar ilçesindeki metruk bir evde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mersin'in Gülnar ilçesinde metruk evde çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Köseçobanlı Mahallesi Örenköy mevkisinde, kullanılmayan eski bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın yerine ulaşan ekipler, ormanlık alan içerisindeki metruk evden yükselen alevlere müdahale etti.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
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