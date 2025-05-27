Gülnar'da Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği düzenlendi

Gülnar'da Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği düzenlendi
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Mersin'in Gülnar ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği organize edildi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği organize edildi.

Gülnar Müftülüğünce Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.

Öğrencilerin kurs boyunca öğrendiklerini sergilediği etkinlikte çeşitli gösteriler sunuldu.

Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı ve Belediye Başkan Vekili Yaşar Bahar'ın da katıldığı etkinlikte çocuklara başarı belgesi verildi.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
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