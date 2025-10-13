Gülnar'da İlkokul Öğrencilerine Sıfır Atık Eğitimi

Mersin'in Gülnar ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik "sıfır atık" eğitimi düzenlendi.

Gülnar Belediyesinde organize edilen eğitim, Gezen İlkokulu ve Alanboğaz İlkokulu'nda yapıldı.

Öğrencilerle bir araya gelen Gülnar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Aşkın Toka ile personel Zeynep Kından, "sıfır atık" konusunda bilgilendirme yaptı.

Geri dönüşümün öneminin anlatıldığı eğitime katılan Belediye Başkanı Fatih Önge, sohbet ettiği öğrencilere çanta verdi.

Eğitimin ilçe genelindeki 19 ilkokulda devam edeceği belirtildi.