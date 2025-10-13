Haberler

Gülnar'da İlkokul Öğrencilerine Sıfır Atık Eğitimi

Mersin'in Gülnar ilçesinde, ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen 'sıfır atık' eğitimi kapsamında geri dönüşümün önemi anlatıldı. Eğitim Gezen ve Alanboğaz İlkokulu'nda gerçekleştirildi ve başkan Fatih Önge öğrencilere çanta dağıttı.

Gülnar Belediyesinde organize edilen eğitim, Gezen İlkokulu ve Alanboğaz İlkokulu'nda yapıldı.

Öğrencilerle bir araya gelen Gülnar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Aşkın Toka ile personel Zeynep Kından, "sıfır atık" konusunda bilgilendirme yaptı.

Geri dönüşümün öneminin anlatıldığı eğitime katılan Belediye Başkanı Fatih Önge, sohbet ettiği öğrencilere çanta verdi.

Eğitimin ilçe genelindeki 19 ilkokulda devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
