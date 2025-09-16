Gülnar'da Her Mahalleye Taziye Çadırı Kuruldu
Mersin'in Gülnar ilçesinde, 'Her Mahallemize Taziye Çadırı' projesi kapsamında 10 mahallede taziye çadırı kurulumu tamamlandı. Belediye Başkanı Fatih Önge, projeyi ilçeye yaymayı hedeflediklerini açıkladı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 mahallede taziye çadırı kuruldu.
Gülnar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Her Mahallemize Taziye Çadırı" projesi kapsamında belediye ekiplerinin çalışmaları devam etti.
Bu kapsamda 10 mahallede taziye çadırı kurulumu tamamlandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Fatih Önge, projeyi ilçe genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti.
