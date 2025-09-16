Gülnar'da Her Mahalleye Taziye Çadırı Kuruldu

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 mahallede taziye çadırı kuruldu.

Gülnar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Her Mahallemize Taziye Çadırı" projesi kapsamında belediye ekiplerinin çalışmaları devam etti.

Bu kapsamda 10 mahallede taziye çadırı kurulumu tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Fatih Önge, projeyi ilçe genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti.