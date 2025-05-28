Gülnar'da Hafızlık Kur'an Kursu Yararına Kermes Düzenlendi

Gülnar'da Hafızlık Kur'an Kursu Yararına Kermes Düzenlendi
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Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Hafızlık Kur'an Kursu için kermes gerçekleştirildi. İlçe Müftülüğü ile yerel yönetimlerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte yöresel lezzetler ve el emeği ürünler satıldı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde, yapımı süren Hafızlık Kur'an Kursu yararına kermes gerçekleştirildi.

İlçe Müftülüğünce, Ayvalı Mahallesi'nde yapımı devam eden kurs inşaatına destek amacıyla Gülnar Pazar Alanı'nda kermes düzenlendi.

İlçe Müftüsü Mehmet Sain'in de konuşma yaptığı kermese, Gülnar Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Denk ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar, konuşmaların ardından yöresel lezzetler ve el emeği ürünlerin satıldığı kermesi gezip alışveriş yaptı.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
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