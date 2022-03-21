Gülnar'da fidan dikim etkinliği düzenlendi
AA - Yalçın Taşlıalan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Mersin'in Gülnar ilçesinde, Dünya Ormancılık Günü kapsamında fidan dikimi yapıldı.
MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde, Dünya Ormancılık Günü kapsamında fidan dikimi yapıldı.
Kaymakam Yunus Emre Bayraklı, Tırnak Mahallesi'nde düzenlenen törende, ormanların en büyük zenginlik kaynağı olduğunu belirtti.
Konuşmaların ardından katılımcılar ve öğrenciler, 100 fidanı toprakla buluşturdu.
AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel