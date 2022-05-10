Gülnar'da askere gideceklere "asker kınası" yakıldı - Haberler

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Gülnar'da askere gideceklere "asker kınası" yakıldı

AA - Yalçın Taşlıalan - Güncel
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Gülnar'da askere gideceklere 'asker kınası' yakıldı

Mersin'in Gülnar ilçesinde askere gidecek 5 gence "asker kınası" yakıldı.

GÜLNAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde askere gidecek 5 gence "asker kınası" yakıldı.

Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 2 yıldır bu tür etkinlikleri yapamadıklarını belirtti.

Askerliğin erkek çocuklarla anne ve babalarının hayatında önemli bir dönem olduğunu ifade eden Ünüvar, askere gidecek gençlere hayırlı tezkereler dileğinde bulundu.??????? ??????????????

AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel

Mersin, Gülnar, Düğün, Asker, Güncel, Haberler

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