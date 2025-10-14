Haberler

Gülnar Belediyesi öğrencilere burs desteği verecek

Gülnar Belediyesi ilçede ikamet eden veya ailesi Gülnar'da yaşayan 75 üniversite öğrencisine burs verecek.

Gülnar Belediyesi Üniversite Öğrencileri Burs Yönetmeliği çerçevesinde verilecek burslar, maddi imkanı kısıtlı, başarılı ve tam zamanlı öğrencileri kapsayacak.

Eğitim yılında 9 ay süreyle banka aracılığıyla verilecek bursların başvuruları 15 Ekim-10 Kasım'da belediyeye yapılacak.

Burs başvurularında şehit ve gazi çocukları ile engelli öğrenciler öncelikli olarak değerlendirilecek.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, yaptığı açıklamada, eğitimin geleceği inşa etmede en güçlü yol olduğunu belirtti.

Belediye olarak öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini kaydeden Önge, "Bu yıl 75 öğrencimize aylık 2 bin 250 lira burs desteği sağlayarak hem ailelerimizin yükünü hafifletiyor hem de gençlerimizin eğitim hayatına katkı sunuyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize güveniyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
