Gülnar Belediyesi'nden Bardat Yaylası Yoluna Asfaltlama Çalışması
Gülnar Belediyesi, vatandaşların talebi üzerine Bardat Yaylası yolunda asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Fatih Önge, ilçe genelindeki yenilenecek yolların asfaltlanacağını açıkladı.
Gülnar Belediyesi, vatandaşların talebi üzerine Gezende Mahallesi Bardat Yaylası yolunda asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sıklıkla kullandığı Bardat Yaylası yolunda başlatılan asfaltlama çalışması tamamlandı.
Alanda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Fatih Önge, ilçedeki yenilenmeye ihtiyaç duyan tüm yolların asfaltlanacağını kaydetti.
Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel