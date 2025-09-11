Haberler

Gülnar Belediyesi'nden Bardat Yaylası Yoluna Asfaltlama Çalışması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gülnar Belediyesi, vatandaşların talebi üzerine Bardat Yaylası yolunda asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Fatih Önge, ilçe genelindeki yenilenecek yolların asfaltlanacağını açıkladı.

Gülnar Belediyesi, vatandaşların talebi üzerine Gezende Mahallesi Bardat Yaylası yolunda asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sıklıkla kullandığı Bardat Yaylası yolunda başlatılan asfaltlama çalışması tamamlandı.

Alanda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Fatih Önge, ilçedeki yenilenmeye ihtiyaç duyan tüm yolların asfaltlanacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
Kerem'siz Benfica'ya 90+2'de şok

Kerem'siz Benfica'ya büyük şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Doğa ve Firaz'ın yasak aşkı ifşa oldu

Yasak aşk sahnesi ortalığı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi büyüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.