Gülnar Belediyesi Lise Öğrencilerine Sinema Etkinliği Düzenledi

Gülnar Belediyesince lise öğrencilerine yönelik sinema etkinliği gerçekleştirildi.

Belediyenin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinlikte 66 öğrenci, merkez Yenişehir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde bulunan sinema salonuna götürüldü.

Öğrenciler sinemada Atatürk konulu film izledi.

Filmin ardından katılımcılarla sohbet eden Belediye Başkanı Fatih Önge, talepleri dinledi.

Önge, gençlerin fikirlerini önemsediklerini belirterek, bu tür gezileri geleneksel hale getireceklerini söyledi.