Gülnar Belediyesi Lise Öğrencilerine Sinema Etkinliği Düzenledi
Gülnar Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında lise öğrencilerine sinema etkinliği düzenledi. 66 öğrenci, merkez Yenişehir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde bulunan sinema salonuna götürülerek Atatürk konulu film izledi. Belediye Başkanı Fatih Önge, etkinlik sonrasında öğrencilerle sohbet ederek taleplerini dinledi ve bu tür gezileri geleneksel hale getireceklerini belirtti.
Gülnar Belediyesince lise öğrencilerine yönelik sinema etkinliği gerçekleştirildi.
Belediyenin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinlikte 66 öğrenci, merkez Yenişehir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde bulunan sinema salonuna götürüldü.
Öğrenciler sinemada Atatürk konulu film izledi.
Filmin ardından katılımcılarla sohbet eden Belediye Başkanı Fatih Önge, talepleri dinledi.
Önge, gençlerin fikirlerini önemsediklerini belirterek, bu tür gezileri geleneksel hale getireceklerini söyledi.