Gülnar Belediyesi Avrupa'nın İklim Uyumlu Şehirler Ağına Dahil Oldu
Gülnar Belediyesi, Avrupa'nın iklim uyumlu şehirler ağına katılarak, sürdürülebilir uygulamaların güçlendirilmesi için uluslararası deneyimlerden faydalanacak.

Gülnar Belediyesi Avrupa'nın iklim uyumlu şehirler ağına seçilen belediyeler arasına girdi.

Avrupa Birliği destekli "Climate Finance Training for Local Authorities" (CLIMATEFIT) projesi kapsamında yürütülen iklim uyumunun yaygınlaştırılması sürecine Gülnar Belediyesi resmi olarak dahil oldu.

Buna göre Gülnar Belediyesi Avrupa'nın farklı ülkelerinden 8 belediyenin de yer aldığı gruba dahil edildi.

Belediye Başkanı Fatih Önge, Avrupa'daki öncü belediyelerle aynı ağda yer almanın kendileri için büyük bir gurur olduğunu belirterek, "Gülnar'ı iklime dirençli bir geleceğe hazırlamak hem çevre hem de ekonomi açısından büyük önem taşıyor. CLIMATEFIT programı sayesinde uluslararası deneyimlerden yararlanarak ilçemizde sürdürülebilir uygulamaları güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
