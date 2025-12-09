Haberler

Gülnar Belediyesi atık motor yağlarını geri dönüşüme kazandırıyor

Mersin'in Gülnar Belediyesi, araç ve gereç bakımında çıkan atık motor yağlarını geri dönüşüme kazandırıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yönetmeliği kapsamında uygulanan Motor Yağı Değişim Noktası ile çevre kirliliğini azaltmayı ve alternatif enerji kaynaklarını artırmayı hedefliyor.

Belediyenin açıklamasına göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği kapsamında, Motor Yağı Değişim Noktası (MOYDEN) Uygulaması devreye alındı.

Uygulama sayesinde belediyeye ait araç ve gereçlerin bakımlarında çıkarılan atık motor yağları geri dönüşüme kazandırılıyor.

Tehlikeli Geçici Depolama Alanı'ndaki tanklarda biriktirilen atık motor yağları, yetkili kuruluş Petrol Sanayi Derneğine teslim ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Fatih Önge, çevre kirliliğini azaltarak alternatif enerji kaynaklarının çoğaltılmasını amaçladıklarını kaydetti.??????????????

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan
