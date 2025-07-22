Gülnar Belediye Başkanı, Yaz Spor Okulunda Öğrencilerle Buluştu

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Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, yaz spor okulunda öğrencilere forma, şort ve top dağıtarak sporun çocukların gelişimindeki önemini vurguladı. Başkan Önge, gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, ilçede düzenlenen yaz spor okulunda öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında öğrencilere ücretsiz forma, şort ve top dağıtan Önge, yaptığı konuşmada, sporun çocukların gelişimindeki önemine dikkat çekti.

Gülnar Belediyesi olarak çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerini desteklemeye öncelik verdiklerini belirten Önge, "Futbol, voleybol ve güreş branşlarında açtığımız yaz spor okulunda çocuklarımız hem spor yapıyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor. Çocuklarımızın güvenli şekilde evlerinden alınıp kursa ulaşmaları için servis imkanı sunuyoruz." diye konuştu.

Önge, gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
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