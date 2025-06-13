Gülnar Belediye Başkanı Önge'den Babalar Günü Mesajı

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Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Babalar Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, babaların aile ve toplum hayatındaki önemine dikkat çekti. Babaların çocukların yetişmesindeki rolünü vurguladı.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Önge, mesajında, babaların aile ve toplum hayatında önemli yere sahip olduğunu belirtti.

Babaların çocuklarının yetişmesinde üstlendiği rolün paha biçilemez olduğunu kaydeden Önge, "Babalar, değerlerimizi ve kültürümüzü gelecek nesillere aktaran en önemli köprülerden biridir. Onların gösterdiği rehberlik ve özveri sayesinde, daha güçlü ve sağlam bir toplum inşa edebiliriz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
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