Gülnar Belediye Başkanı'ndan Zabıta Haftası Mesajı

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Zabıta Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Önge, mesajında, zabıtaların vatandaşların huzur ve güvenliği için özveriyle çalıştığını belirtti.

Zabıtaların, belediye ile vatandaşlar arasında "köprü görevi" gördüğünü kaydeden Önge, "Zabıta personelimiz, kentimizin düzenini sağlamak, esnaflarımızın haklarını korumak ve halkımızın daha sağlıklı çevrede yaşamasını temin etmek için büyük çaba sarf ediyor." ifadesini kullandı.