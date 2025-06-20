Gülnar Belediye Başkanı'ndan Öğrencilere Yaz Tatili Tavsiyesi

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Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, yaz tatilinde öğrencilerin kitap okumalarını ve kişisel gelişimlerini destekleyecek sosyal etkinliklere katılmalarını önerdi. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı sonuna gelinmesiyle birlikte, öğretmenlere ve velilere de teşekkür etti.

Gülnar Belediye Başkan Fatih Önge, öğrencilere tatilde kitap okumalarını tavsiye etti.

Önge, yaptığı açıklamada, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının sonuna gelindiğini hatırlattı.

İlçede 3 bin 349 öğrenci ve 379 öğretmenin büyük özveriyle bu dönemi geride bıraktığını belirten Önge, "Öğrencilerimize, yaz tatilinde bol bol dinlenmelerini, kitap okumalarını ve sosyal etkinliklerle kişisel gelişimlerine katkı sağlamalarını öneriyorum." ifadesini kullandı.

Önge, eğitim sürecine katkı sunan öğretmenlere ve velilere teşekkür ederek, belediye olarak yaz boyunca öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler planladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
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