Gülnar Belediye Başkanı'ndan Ödüllü Burs Duyurusu

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Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, LGS birincisi ve YKS en yüksek puanı alacak öğrencilere bir maaşını burs olarak vereceğini açıkladı. Önge, gençlerin desteklenmesi ve eğitimlerine katkı sağlanması gerektiğine vurgu yaptı.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, bir maaşını başarılı öğrencilere burs olarak verecek.

Önge, yaptığı açıklamada, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Gülnar birincisi olacak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) en yüksek puanı alacak öğrencilere bir maaşını vereceğini belirtti.

Öğrencilerin desteklenmesi gerektiğini kaydeden Önge, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yatırım yapmak en önemli görevimizdir. Bursun öğrencilerimizin eğitim hayatlarında bir nebze de olsa fayda sağlamasını ve onlara ilham vermesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
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