Gülnar Belediye Başkanı'ndan Kurban Bayramı Kutlama Mesajı

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Önge, mesajında, bayramların birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en yoğun yaşandığı günler olduğunu belirtti.

Bayramlarda dargınlıkların unutulduğunu, sevgi ve hoşgörünün pekiştiğini kaydeden Önge, şu ifadeleri kullandı:

"Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine ve insanlığa barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Tüm Gülnarlı hemşehrilerimin ve aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve bereketli bayram geçirmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.