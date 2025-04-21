Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor

Erdoğan'ın 'savaştan büyük tehdit' sözü sonrası izinler artırılıyor
ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Talimat Trump'tan! Ülkenin başkentini vurdular, çok sayıda ölü var
Altın fiyatları haftaya yeni rekorla başladı

Altın fiyatlarında tarihi zirve
Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü

Elindeki halatla defalarca vurdu, yakınları ise gülerek seyretti

Gülnar Belediye Başkanı'ndan 23 Nisan Mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurguladı.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Önge, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını çocuklara armağan ettiği günü büyük coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, geleceğin teminatı olan çocuklara duyulan güven, umut ve sevginin simgesi olduğunu kaydeden Önge, şu ifadeleri kullandı:

"Bugünün küçükleri yarının büyükleri olan çocuklarımız, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacak yegane gücümüzdür. Gülnar Belediyesi olarak çocuklarımızın daha sağlıklı, mutlu ve başarılı bireyler olarak yetişmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.