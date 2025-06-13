Gülnar Belediye Başkanı, Babalar Günü'nde Esnafa Kravat Hediye Etti

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Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Babalar Günü dolayısıyla esnafı ziyaret ederek onlara kravat hediye etti. Ziyarete MHP Gülnar İlçe Başkanı Oğuzhan Cerit de katıldı.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Babalar Günü dolayısıyla esnafa kravat hediye etti.

Önge, beraberindeki MHP Gülnar İlçe Başkanı Oğuzhan Cerit ile ilçedeki esnafa ziyarette bulundu.

Esnafın Babalar Günü'nü kutlayan Önge, onlara kravat hediye etti.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
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