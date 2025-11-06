Şarkıcı Güllü'nün Ölümünün Ardından Kızı İfade Verdi

YALOVA'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşüp hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter, telefonundaki WhatsApp yazışmalarıyla ilgili ifadeye çağrıldı. Gülter'in ifadesinde, "Annemi ve beni yakından tanıyan aile dostumuz olan B.D. ile dertleşmek amacıyla konuşuyordum" dedi.

26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 6'ncı katındaki evinin penceresinden düşen Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, şarkıcının İstanbul'da sahneye çıktığı eğlence mekanının sahibi Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi'ne gelip suç duyurusunda bulundu. Güllü'yü, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğü iddiasıyla ifade veren Aydın'ın, elindeki WhatsApp yazışmalarını kanıt olarak göstermesi üzerine Gülter, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı. Yalova Adliyesi'ne gelip ifade veren Tuğyan Ülkem Gülter'in, televizyon kanalları ile sosyal medyada yayınlanan cep telefonu mesajlarının çarpıtıldığını, annesiyle arasının nişanlısı nedeniyle açık olduğu dönemde kızgınlıkla, aile dostu olan B.D.'ye bu mesajları yazdığını ve annesine darıldığı için de 21 gün, bir arkadaşının evinde kaldığını söylediği öğrenildi.

'DERTLEŞMEK AMACIYLA KONUŞUYORDUM'

Gülter, ifadesinde şunları söyledi:

"Bu süreçte de annemi ve beni yakından tanıyan aile dostumuz olan B.D. ile dertleşmek amacıyla konuşuyordum, mesajlaşmalarımız da olmuştu. Bu mesajlarda hatırladığım kadarıyla, 'Yeter artık, ben kendimi öldüreceğim, annemi öldüreceğim, bu çilem ne zaman bitecek benim' şeklinde mesajlar atmıştım. Bir süre sonra, hatta hatırladığım kadarıyla, 3 ya da 4 gün sonra kardeşim Tuğberk, beni annemle barıştırmak için vesile oldu. Hatta Çınarcık'ta bir plajda kızım, kardeşim, Çiğdem abla da yanımdayken annemle birbirimizden karşılıklı özür diledik ve ben plajdan sonra da annemin arabasına binerek, annemin evine döndüm ve birlikte yaşamaya devam ettik. Bu dargın olduğumuz süreç içerisinde annem de beni arayarak alkolün etkisiyle bana, 'Eve gelme, seni istemiyorum, gelirsen KADES'e basarım, seni öldürürüm' gibi sinirle sözler söylüyor, hatta küfrediyordu. Biz annemle ara ara tartıştığımızda sinirle birbirimize bu tür laflar ediyoruz. Çünkü annem özellikle alkol alınca sinirlenen biriydi, sinirlenince de alkolün etkisiyle ne konuştuğunu bilemezdi. Bu tarz incitici veya tehditvari sözler söyleyince ben de sinirlenirdim."

'MESAJLAR BENİM ÇOK KIRILDIĞIM DÖNEMDE ATILMIŞTIR'

Annesinin sahneye çıktığı eğlence mekanının işletmecisi Ferdi Aydın'ın sosyal medyada ve televizyon kanallarında çeşitli iddialarda bulunduğunu ve aile dostu olan B.D.'ye ulaştığını da söyleyen Gülter, şunları ifade etti:

"Beni tanıyıp, tanımadığını sormuş. B.D. de 'Evet tanıyorum, hatta çok yakınız' demiş. Ferdi Aydın, 'Ben sana inanmıyorum, madem bu kadar yakınsınız mutlaka mesajlaşmışsınızdır, bana ikinizin arasındaki mesajları ekran resmi alıp gönder. Ben inanayım görüştüğünüze' diyor. B.D. abla da ekran resmini kabul etmiyor. Bunun üzerine Ferdi Aydın, 'O zaman ben sana tarif edeyim, mesaj kısmına gir ekran yansıt, ben de o şekilde göreyim' diyor. O esnada görüntülü konuşuyorlar ve Ferdi Aydın ekran kaydı alıyor. Bu şekilde benim yukarıda bahsettiğim B.D. ile yazıştığım mesajları, kendisi telefonda kayda alıyor ve bunu televizyonlara veriyor. Sanki bu mesajları ben yeni yazmışım gibi yansıtıyor ve annemin aslında düşmediğini, birisi tarafından öldürüldüğünü iddia ederek, hakkımızda isnatlarda bulunuyor. Mesajlar benim çok kırıldığım bir dönemde B.D. ablayı çok yakın bulmamdan kaynaklı attığım mesajlardır. Zaten annemle bu mesajlardan birkaç gün sonra barışmıştık. Ben bir de yine Çınarcık'ta oturan soyadını hatırlamadığım ama benim tanıdığım B.D. ablanın da arkadaşı olan Ç. idi. Annemle bu dargın olduğum süreçte B.D. ablayla birlikte Ç. ağabey de bana yardımcı olmuştu. Belki B.D.'ye attığım bu mesajların benzerini Ç. ağabeye de atmış olabilirim ama hatırlamıyorum. Onun dışında ben başka kimseye annemle ilgili bu tarz sözler söylemedim, annemle herhangi bir husumetim yoktur. Zaman zaman anne kız tartışması, her evde olduğu gibi bizde de olurdu. Zaten o tartışmamızdan sonra da birlikte aynı evde yaşamaya başladık."

AYDIN HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA TALEBİ

Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı ise Ferdi Aydın ve benzer kişilerin Güllü'nün popülerliğinden prim elde etmek için, müvekkiline birtakım sosyal medya platformlarından ve televizyondan iftiralar attığını, Aydın'ın birçok kimseyi parayla ya da başka sebeplerle tehdit ederek, gerçek olmayan şeyleri konuşturmak istediğini öne sürdü. Aydın ile ilgili yasal süreci de başlattıklarını, uzaklaştırma talep ettiklerini de belirten avukat, ayrıca soruşturma dosyasında olmayan, bahsi geçen mesajların olay gecesinden aylar öncesine ait olduğunu ve bu tür paylaşımların sosyal medyada yer almasının da suç teşkil ettiğini ifade etti.

'BEN TELEVİZYON PROGRAMINDA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ DEMEDİM'

Katıldığı programlarda ve sosyal medya hesaplarında Gül Tut'un cinayete kurban gittiğine yönelik iddialarda bulunan Ferdi Aydın ile beraberindeki B.D. ve Ç.K.'nin de ifadelerine başvuruldu. Tuğyan Ülkem Gülter'in, annesi Gül Tut'u öldürdüğüne yönelik ifadeleri sorulan Aydın'ın, "Ben televizyon programında Tuğyan cinayeti itiraf etti demedim. Tuğyan'ın yakın arkadaşı B.D.'ye 'Annemi keşke öyle öldürmeseydim, çok üzüldüm" dediğini söyledim" dediği öğrenildi.