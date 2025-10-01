Güllü'nün kızı, annesinin başında sinir krizi geçirdi; yeni görüntüler ortaya çıktı

YALOVA'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen Güllü'nün (52) ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, olayın hemen sonrasında çekilen cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Güllü'nün iki bina arasındaki yerde hareketsiz halde yattığı ve kızı Tuyan Ülkem'in sinir krizi geçirdiği görüldü.

Olay, 26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde meydana geldi. Arabesk müziğin sevilen isimlerinden 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut, 6'ncı kattaki evinin penceresinden düştü. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Güllü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Güllü'nün cenazesi, İstanbul Tuzla'da toprağa verildi. Güllü'nün ön otopsi raporunda 'darp' ve 'cebir' izine rastlanmadığı kaydedildi.

TUYAN ÜLKEM: İTME SÖZ KONUSU DEĞİL

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada ifadesi alınan kızı Tuyan Ülkem'in, "Annem, Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip, evimizin açık olan camından aşağıya düşerek öldü. Kendisini itme kesinlikle söz konusu değil" dediği öğrenildi.

TUĞBERK YAĞIZ: DAİRENİN YERLERİ ÇOK KAYGAN, DAHA ÖNCE BEN DE DÜŞTÜM

Olay anında İstanbul'da olduğu belirlenen Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise polise verdiği ifadede, annesinin öldüğünü gece uyurken kendisini cep telefonuyla arayan ablası Tuyan Ülkem'den öğrendiğini söyledi. Gülter'in, ifadesinde, "Ablam Tuyan, beni aradı ve telefonu açtığımda çığlık atıyordu. 'Annem düştü, ambulanslar burada. Annem, annem çabuk gel buraya' diye yakarış içindeydi. Ben de konuşacak durumda olmadığını anladım ve bunun üzerine hemen bir yakınım ile birlikte Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kız kardeşimin yanına geldim. Görüntüleri izlediğimde, annem, 'Hazır mıyız, hadi kalkın oynayalım' diyor. Sonra annem görüntüden çıkıyor. Bir dakika sonra falan ben evin camının sesini bildiğim için bir camın oynama sesi geliyor. O sırada ablam 'Ay Allah' diyor. Sonra ablam arkadaşı Sultan ile birlikte çığlık atarak, çıplak ayak daireden çıkıyorlar. Bizim dairenin yerleri laminanttır. Ancak çok fazla kaygandır. Daha öncesinde ben de annem de yere çok düştük. Bizim evin camları bel hizasında camdır ve tamamıyla açılabilen sürgülü camdır. Ben bundan dolayı annemin alkolünde etkisiyle camı açmak istediği sırada, ayağının kayıp düşmüş olabileceğini düşünüyorum. Bir de annem alkol içtiğinde dengesi kaybolur, yere düşer. Annemin intihar veya başka bir şekilde düşmüş olacağını düşünmüyorum. Annem, sevgi dolu bir insandır. Kimse ile kötü değildir" dediği öğrenildi.

4 DAKİKALIK GÖRÜNTÜ

Pencereden düşmeden önceki son anları kameraya yansıyan Güllü'nün evindeki güvenlik kamerasına ait 4 dakikalık görüntünün tamamı da ortaya çıktı. Saat 01.23'te başlayan görüntüde, odada çalan Roman havasının sesi duyuluyor. Görüntünün sonunda lavabodan çıkan Güllü'nün, "Herkes tamam mı?" dedikten sonra, "O ne lan?" diyerek koridordan odaya gittiği görülüyor. 01.24'te başlayan ikinci görüntüde, sesi duyulan şarkıcının, "Bak manyaklara bak" dedikten sonra, kızının ve kızının arkadaşının, "Gel, gel", "Kız gelsene buraya" dediği duyuluyor. Arkadan ara ara gelen müzik ve elle tutulan ritm sesi de görüntüye yansıyor. Saat 01.25'te başlayan 1 dakikalık üçüncü görüntüde Güllü'nün sesi duyulmuyor. 01.26'da başlayan dördüncü görüntüde ise Güllü'nün kızının ve arkadaşının gülme sesleri duyuluyor. Görüntünün devamında duyulan bir çığlık ve düşme sesinin ardından ise Güllü'nin kızı ve arkadaşının çığlık çığlığa kapıdan koşarak çıktıkları anlar yer alıyor. Bazı sesler ve konuşmaların anlaşılmadığı kamera görüntüleri, 'ses çözümlemesi' için Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi.

DAHA ÖNCE DE DÜŞMÜŞ

Evdeki parkelerin 'Arap sabunu' ile silindiği için kaygan olduğu ve bu nedenle ayağının kayarak pencereden düşmüş olabileceği ihtimali de değerlendirilen şarkıcı Güllü'nün daha önce de evinde düştükten sonra kontrol amacıyla gittiği hastanede polise, evin zemininin kaygan olmasından dolayı düştüğüne yönelik ifade verdiği belirlendi.

ÜÇÜNCÜ KİŞİ İLE İLGİLİ BULGU YA DA DELİL YOK

Olay günü evde üçüncü kişinin varlığı yönündeki iddiaları da araştıran polis, soruşturma kapsamında bu iddiayı destekleyecek herhangi bir bulgu veya delile ulaşamazken, olay gününe dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

'ANNE, ANNE' DİYEREK ÇIĞLIK ATTI

Güllü, düştükten hemen sonra çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde; iki bina arasındaki yerde hareketsiz halde yatan şarkıcının cansız bedeninin tabuta konulduğu görüldü. Bir diğer görüntüde ise Tuyan Ülkem'in, 'Anne, anne' diyerek çığlık atıp, sinir krizi geçirdiği duyuldu. Caddede bekleyen cenaze nakil aracı ile kalabalık da görüntülere yansıdı.