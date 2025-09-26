Haberler

Güllü'nün Balkondan Düşmeden Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı

Güncelleme:
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün, düşmeden önceki son anlarına ait görüntüler gün yüzüne çıktı. Görüntülerde Güllü'nün evinin içinde olduğu ve düşme sesleriyle birlikte kızı ve arkadaşının panik içinde dışarı fırladığı anlar yer alıyor.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin terasından düşüp yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün, düşmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, şarkıcının terasa çıkmadan hemen önce evin içerisinde görüldüğü, ardından düşme seslerinin geldiği, kızı ile arkadaşının ise çığlık çığlığa kapıdan koşarak çıktıkları anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
