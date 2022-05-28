Gülle yerine parke taşı, cirit yerine süpürge sapı ile hazırlanıp madalyaları topladılar - Haberler

ANTALYA'da, Çakış Ortaokulu öğrencileri, imkansızlıktan dolayı gülle yerine parke taşı, cirit yerine süpürge sapı, fırlatma topu yerine taşla hazırlandıkları yarışmadan 5 madalyayla döndü. Öğrenciler, yarışma öncesinde ilk kez dokunabildikleri ekipmanlara kavuşup başarılarını katlayabilmeyi hedefliyor.

Manavgat ilçesi Çakış Mahallesi'ndeki Çakış Ortaokulu'nda, 130'u çevre mahallelerden taşımalı olarak gelen 200 öğrenci eğitim görüyor. İmkanları kısıtlı olan öğrenciler, 3 sene önce okulda göreve başlayan beden eğitimi ve spor öğretmeni Çilem Gündüz ile sportif etkinliklere daha çok ilgi gösterdi. Okulda kurulan voleybol takımının ardından Gündüz, geçen yıl da öğrencilerin atletizm müsabakalarına katılmaları için çalıştı. Gerekli ekipmanları olmayan okulda gülle, cirit, fırlatma topu ve yürüyüş için seçmeler yapıldı. Öğretmen Gündüz, seçmelerde başarılı olup okullarını temsil edecek öğrencileri için gülle yerine parke taşı, cirit yerine süpürge sapı, fırlatma topu için de taş hazırladı.

Fırlatma topu branşında il 3'üncüsü olan Nazmiye Küçükkavradım, "Okulumuzda çok imkanımız olmadı. Ancak başardım. Bu benim için büyük bir başarı. Böyle olması gerekti. Böyle olduğu için de başardım. Fırlatma topuyla çalışmayı isterdim ancak imkansızlık bizi başarıya ulaştırdı. Burada taşla 16 metre atıyorsam, fırlatma topunu elime aldığımda daha küçük gelince 21 metre attım. Daha kolay oldu benim için. Hedefim beden eğitimi öğretmeni olmak" dedi.