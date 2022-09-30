Gülizar Biçer Karaca: "Tbmm'nin Kapalı Olduğu 3 Ayda Çıkan 185 Cumhurbaşkanı Kararı'nın Neredeyse 3'te 1'i Ranta, Talana Hizmet Eden Acele...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Meclis’in kapalı olduğu 3 aylık dönemde 4 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 185 Cumhurbaşkanı Kararı çıkarıldığını belirterek, “185 Cumhurbaşkanı Kararı’nın neredeyse 3’te 1’i ranta, talana ve yandaşa hizmet eden; aynı zamanda da giderayak, ülkemizin bütün değerlerini ranta ve yandaşa tamamen teslim ederek onları memnun etmeye, onları mutlu etmeye dönük kararlardan yani acele kamu kamulaştırma kararlarından oluştu” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Meclis'in kapalı olduğu 3 aylık dönemde 4 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 185 Cumhurbaşkanı Kararı çıkarıldığını belirterek, "185 Cumhurbaşkanı Kararı'nın neredeyse 3'te 1'i ranta, talana ve yandaşa hizmet eden; aynı zamanda da giderayak, ülkemizin bütün değerlerini ranta ve yandaşa tamamen teslim ederek onları memnun etmeye, onları mutlu etmeye dönük kararlardan yani acele kamu kamulaştırma kararlarından oluştu" dedi.

CHP İnsan Haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Meclis'in kapalı olduğu yaklaşık 3 ay süre içerisinde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve kararlarıyla ilgili açıklama yaptı. Karaca, şunları söyledi:

"Sarayın milletvekilleri genel başkanlarının 'Halkın içinde olun' dediği 3 ay boyunca ortalıkta yoklardı. Yani genel başkanlarını talimatına uyup halkın içine girmeye, halkın sorunlarını dinlemeye ve yanıt vermeye cesaret dahi edemediler. Ancak yaklaşık bu 3 aylık süreçte sarayın tek kişilik hükümeti boş durmadı. 4 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 185 Cumhurbaşkanı Kararı ve bir sürü atama ile gece gündüz neredeyse oturdu, tek başına çalıştı. Nasıl mı çalıştı? 185 Cumhurbaşkanı Kararı'nın neredeyse 3'te 1'i ranta, talana ve yandaşa hizmet eden; aynı zamanda da giderayak, ülkemizin bütün değerlerini rant ve yandaşa tamamen teslim ederek onları memnun etmeye, onları mutlu etmeye dönük kararlardan yani acele kamulaştırma kararlarından oluştu.

"BU TALAN BU YALAN, BU DOLAN BU İKTİDAR DÖNEMİNDE AZ KALDI BİTİYOR"

Milletvekilleri halkın içine girmeye cesaret edemedi ama saraydaki tek kişilik hükümet bu ülkenin değerlerini bu milletin hakkı olan varlıklarını acele kamulaştırma kararlarıyla yandaşlara teslim etmek için gece gündüz mesai yaptı. Giderayak ülkemizi talan ediyorlar. Hiç merak etmeyin bu talan bu yalan, bu dolan bu iktidar döneminde az kaldı bitiyor ve halkın iktidarı talanı geri alacak. Sizlerin hakkını onların burnundan fitil fitil getirip sizlere teslim edecek."