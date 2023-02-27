Gülizar Biçer Karaca: "Neden Çocukların Eğitim Hakkı, Beslenme Hakkı ve İhtiyaçlarının Giderilmesinde Hala Sorun Yaşanıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, depremzede öğrencilerin farklı illerde eğitimlerine devam ederken yaşadıkları beslenme sorununu TBMM gündemine taşıdı. Karaca, "Depremin üzerinden 3 hafta geçti. Neden çocukların eğitim hakkı, beslenme hakkı ve ihtiyaçlarının giderilmesinde hala sorun yaşanıyor?" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca; Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ile depremzede öğrencilerin farklı illere giderek eğitimlerine devam ederken yaşadıkları beslenme sorununu TBMM gündemine taşıdı. Karaca, şunları söyledi:

" Depremlerin ardından yaşanan yıkım ve hak ihlalleri; okullarda eğitim, barınma, beslenme hakkı ihlal edilen çocuklar için de sürmekte. Okula giden depremzede çocukların sadece yardımcı kitap kırtasiye değil suluk, çanta, okul kıyafeti, bot, mont en önemlisi de beslenme ihtiyacı var. Velilerin, öğretmenlerin, gönüllülerin destekleriyle depremzede öğrencilerin yemek ihtiyaçlarının karşılandığı ifade ediliyor. Sayın bakan, o koltukta neden oturuyorsunuz? Sosyal devlet depremzedelerin, çocukların yaralarını sarmayacak, sosyal devlet olma gereği bugün yerine getirilmeyecekse ne zaman yerine getirilecek? Beslenme temel haklardan birisidir. Çocukların beslenme hakkı için her okulda, tüm devlet okullarında çocuklara ücretsiz yemek ve özel okullara naklini yaptırmış olan depremzede çocukların da yemek ücretlerinin bir an önce sosyal devlet olmanın gereği olarak yerine getirilmesi ve ödemenin hazineden, kamudan yapılması gerekmektedir. Daha ne bekliyorsunuz? Depremin üzerinden 3 hafta geçti. Neden çocukların eğitim hakkı, beslenme hakkı ve ihtiyaçlarının giderilmesinde hala sorun yaşanıyor?"

"ÇOCUKLARIN BARINMAYA, SAĞLIĞA, EĞİTİME ERİŞİM ENGELLERİNİN İVEDİLİKLE GİDERİLMESİ ZARURİDİR"

Karaca, soru önergesinde ise şu değerlendirmeleri yaptı:

"Halen afet bölgesinde bulunan ve okul-eğitim kurumları yıkılan, eğitim imkanlarından yoksun kalan tüm çocukların mağduriyetlerinin giderilmesi gerekmektedir. Deprem sonrasında afet bölgelerinden başka illere yerleşen ve okullara kayıtları yapılabilen çocukların barınmaya, sağlığa, eğitime erişim engellerinin ivedilikle giderilmesi zaruridir. Nitekim, beslenme hakkından yoksun kalan çocukların yaşadığı bu sorun, deprem sonrasında gittikleri illerde kaydoldukları okullarda açlıkla sınanmalarının, temiz suya ve güvenilir gıdaya erişim hakkından yoksunluğun yanı sıra çocukların yaşadıkları deprem travmasıyla baş etme yöntemlerinden de yoksun kalmasını doğurmaktadır.

"DAYANIŞMA VE BAĞIŞLARIN DEVAMLILIK SORUNLARI ÖĞRENCİLERİ OKULLARDA BESLENME VE TEMEL İHTİYAÇLARDAN YOKSUNLUK RİSKİ İLE BAŞ BAŞA BIRAKMAKTADIR"

Okul yemekhane ya da kantinlerinden yararlanma, servis ve ulaşım imkanları, okul formaları, temel ihtiyaçları, beslenme saatlerinde gıda, eğitim materyalleri ve kırtasiye malzemeleri temininde depremden kurtulan ve ağır travma yaşayan depremzede öğrenciler ve aileleri bireysel destek ve bağışlarla ayakta kalmaya çalışmakta, öğrencilerin malzemelerinin farklılıkları eşitsizlikleri derinleştirmekte, dayanışma ve bağışların devamlılık sorunları öğrencileri okullarda beslenme ve temel ihtiyaçlardan yoksunluk riski ile baş başa bırakmaktadır.

"BAKANLIK TARAFINDAN DUYURULAN, SADECE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN GÜNLÜK ÜCRETSİZ YEMEK UYGULAMASI YETERSİZDİR"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim döneminin ikinci yarıyılının başlayacağı 6 Şubat tarihi itibarıyla 5 milyon öğrenci için kademeli olarak hayata geçirecekleri ücretsiz yemek uygulamasına ilişkin hazırlıkları tamamladıklarını duyurmuştu. Bakanlık tarafından duyurulan, sadece okul öncesi eğitim öğrencileri için günlük ücretsiz yemek uygulaması yetersizdir. Yıkıcı depremle birlikte bir öğün yemeğin tüm okullarda tüm öğrenciler için başlatılması, depremzede çocukların yaşadığı ve yaşamakta olduğu eşitsizlik, erişim engelleri ve uğradıkları ayrımcılığı da sonlandırması açısından acilen hayata geçirilmeyi zorunlu kılmaktadır."

"BAKANLIK TARAFINDAN GİTTİKLERİ İLLERDE OKUL KAYDI YAPILAN ÖĞRENCİLER İÇİN DEFTER, KALEM, KİTAP, KAYNAK, KIRTASİYE, FORMA VB. TEMİNİ ÜCRETSİZ SAĞLANMAKTA MIDIR"

Karaca, Milli Eğitim Bakanı Özer'e şu soruları yöneltti:

"Depremin yaşandığı ve etkilediği illerde hayatını kaybeden öğrenci sayısı, illere/okul ve sınıf durumlarına/cinsiyetlere göre dağılımı ne şekildedir? Başka illere yerleşen ve okul kayıtları yaptırılan öğrencilerin okulöncesi/ilkokul/ortaokul/lise dağılımı ne şekildedir? Kayıt yapılan engelli öğrenci sayısı ve illere göre dağılımı ne şekilde gerçekleşmiştir? Engelli öğrenciler için özel tedbirler alınmış mıdır? Özel eğitim kurumlarına devam etmekte olan ve hayatını kaybeden öğrenci sayısı, illere göre dağılımı ne şekildedir? Bakanlık tarafından gittikleri illerde okul kaydı yapılan öğrenciler için defter, kalem, kitap, kaynak, kırtasiye, forma vb. temini ücretsiz sağlanmakta mıdır? Öyle ise bu ihtiyaçları temin edilen öğrenci sayısı ve dağılımı ne şekildedir? Bakanlık tarafından depremzede öğrencilerin gittikleri il/ilçe/beldelerde okullara kayıtlarının yapılması sırasında yaşanan temel sorunlar nelerdir? Toplumsal travmanın ve afetlerin en çok etkilediği grupların başında gelen çocukların eğitim-öğretim ile ilgili belirsizlikler ve yaşadıkları ihlaller ile farkındalıkların artırılması yönünde bilgilendirme hizmeti sunacak MEB telefon destek hattı oluşturulması planlanmakta mıdır? Okullarda bir öğün ücretsiz beslenme programının tüm ilkokul/ortaokul/lise kademelerinde tüm öğrencileri kapsayacak şekilde başlatılması planlanmakta mıdır? Depremzede öğrencilerin ulaşım, beslenme, barınma, çanta-beslenme çantası-suluk-eğitim destek materyalleri kırtasiye malzemeleri vb. Bakanlığınız tarafından karşılanması, devam etmekte olan eğitim öğretimde gecikmemeleri için ivedilikle öğrencilere ulaştırılması takvimi ne şekilde işlemektedir? Okullarda travma sonrası yöntemleri eğitimi olan klinik psikolog görevlendirmelerinin aciliyeti göz önünde bulundurularak atama planlaması var mıdır? Varsa takvimi kamuoyuyla paylaşmayı düşünüyor musunuz?"