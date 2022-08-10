Haber : Gülizar Biçer Karaca: "Göç ve Sığınmacı Masası, Çalışmalarını Tamamladı; Raporu 6 Siyasi Partinin Genel Başkanına Sunacağız" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gülizar Biçer Karaca: "Göç ve Sığınmacı Masası, Çalışmalarını Tamamladı; Raporu 6 Siyasi Partinin Genel Başkanına Sunacağız"

 - Güncelleme:
Gülizar Biçer Karaca: 'Göç ve Sığınmacı Masası, Çalışmalarını Tamamladı; Raporu 6 Siyasi Partinin Genel Başkanına Sunacağız'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, altı siyasi partinin temsilcilerinin bulunduğu, "Göç ve Sığınmacı Masası"nın çalışmalarını tamamladığını açıkladı. Biçer Karaca, "Çalışmalar sonucunda bir rapor hazırlandı. Raporu altı siyasi partinin genel başkanlarına sunacağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, altı siyasi partinin temsilcilerinin bulunduğu, "Göç ve Sığınmacı Masası"nın çalışmalarını tamamladığını açıkladı. Biçer Karaca, "Çalışmalar sonucunda bir rapor hazırlandı. Raporu altı siyasi partinin genel başkanlarına sunacağız" dedi.

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin temsilciler tarafından oluşturulan "Göç ve Sığınmacı Masası", çalışmalarını tamamladı.

Çalışmalar sonucunda, altı siyasi partinin temsilcisi ortak bir rapor hazırladı. Rapor, altı siyasi partinin liderine sunulacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, "Göç ve Sığınmacı Masası olarak çalışmalarımızı tamamladık. Çalışmalar sonucunda bir rapor hazırlandı. Bu raporu 6 siyasi partinin genel başkanlarına sunacağız" dedi.

Raporun; altı siyasi parti genel başkanının 21 Ağustos'ta yapacağı altıncı "Liderler Zirvesi"nde ele alınması bekleniyor.

ANKA / Güncel

Hizb-i İslami Partisi Gülizar Biçer Karaca Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title