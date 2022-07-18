Gülizar Biçer Karaca, Denizli'nin Güney İlçesindeki Maden Arama Çalışmalarına Tepki Gösterdi: "Yerin Üstü, Yerin Altından Daha Değerlidir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Denizli'nin Güney ilçesine bağlı Koparan Mahallesi'ndeki maden arama çalışmalarına ilişkin, "Yerin üstü yerin altından daha değerlidir. Güneyli, Koparanlı, Ezilerli hemşehrilerimiz bu madenin açılmasıyla yerin üstündeki zenginliklerinden ve geçim kaynaklarından olacaklar" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli'nin Güney ilçesine bağlı Koparan Mahallesi'ndeki feldispat madeni çıkarma çalışmalarının sürdüğü bölgeyi ziyaret etti. Biçer Karaca, madenin bölgeye ve bölge halkına zarar vereceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Güney ilçemizin Koparan Mahallesi'nin sınırları içerisindeyiz. Bu bölgede üzüm, kekik, badem ve ceviz üretimi yapılmakta. Kuş uçuşu olarak yaklaşık 150-200 metre ileride de bu bölgenin sulama barajı olan Eziler Barajı var. Aynı zamanda Koparan Mahallemizin de meraları burada.

"VALİLİK, 'ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR' KARARI VERMİŞ"

Arkamızda kim olduğu ne olduğu bilinmeyen bir firma, feldispat madeni sondaj çalışmaları yapmış ve feldispat madeni çıkarmak için de çalışmalarını yürütüyor. Valilik tarafından da 'ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) gerekli değildir' kararı verilmiş.

"SİLİKOZİS BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK HASTALIĞA NEDEN OLUR"

Bu bölgede feldispat madeni işletmeye başlamasıyla su kaynağı tamamen kullanılamaz hale gelir. Bu meralar kullanılamaz hale gelir. Bu bölgenin en büyük geçim kaynağı olan üzüm, kekik, badem ve aynı zamanda da ceviz üretimi çok ciddi anlamda ortadan kalkar. Tabii her şeyden önemlisi de feldispat madeninden çıkan tozlar, gerekli önlemler ve gerekli arıtım tesisleri kurulmayacağını bildiğimiz için, insan sağlığı üzerinde telafisi mümkün olmayacak silikozis hastalığı başta olmak üzere birçok hastalığa neden olur.

"BU PROJEYE HEP BİRLİKTE 'DUR' DİYELİM"

Hem Güneyliler hem Koparan Mahallemiz hem Eziler Mahallemizde yaşayan vatandaşlarımız, bu madenin burada işletilmesini onaylamıyor ve bu konuda çalışmalarına hem hukuki anlamda hem de direniş anlamında başlayacaklar. Gerçekten bu içinde bulunduğumuz coğrafyada ülkemizi maden şirketlerine, ülkemizi rant düzenine teslim eden anlayışa az kaldı, gidecekler. Yerin üstü, yerin altından daha değerlidir. Güneyli, Koparanlı, Ezilerli hemşehrilerimiz bu madenin açılmasıyla yerin üstündeki zenginliklerinden ve geçim kaynaklarından olacaklar. Bu projeye hep birlikte 'dur' demek için tüm mücadele dostlarımızı buraya bekliyoruz."

Koparanlı bir yurttaş, şunları söyledi:

"VARLIĞIMIZI TEHDİT EDİYORLAR"

"Biz Koparan halkı olarak bu maden çalışmalarının burada durdurulmasını talep ediyoruz ve bunun için de elimizden gelen tüm direnişi göstereceğiz. Bu köyün ve bu çevrenin geçim kaynağı, tarım ve hayvancılıktır. Bizim su kaynaklarımızı kirletecekler, geçim kaynaklarımızı ve meralarımızı yok edecekler. Bizim köyümüzde kıt kanaat geçinen vatandaşlarımızı üç kuruş parayla kandırıp yerlerini satın almaya çalışıyorlar ve dolaylı olarak bizim varlığımızı, bu köyde yaşama hakkımızı tehdit ediyorlar. Buna 'dur' demek için bu konuyla ilgili, vatanını seven yurdunu seven herkesi bizimle birlikte mücadeleye davet ediyoruz."

"BURASI HEPİMİZİN GELECEĞİ"

Başka bir yurttaş ise "Bugün varoluşunu satan bir halk, yarın geleceğini de satar. Değil bugünü düşünmek bir günü iki günü düşünmek, aylar yıllar sonrasını düşünmemiz gerekiyor. Burası hepimizin geleceği" sözleriyle maden çalışmalarına tepki gösterdi.

ANKA / Güncel