Gülizar Biçer Karaca, Denizli'de Tekstil İşçilerini Ziyaret Etti: "Sizler Çalışıp Vergi Ödüyorsunuz, Ama Sadece Bir Ayda Saray'a 540 Milyon Lira...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Denizli’de tekstil işçileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı’nın günlük harcamasının 18 milyon lira olduğunu anımsatan Karaca, “Düşünün, günlük 18 milyon lira, ayda 540 milyon lira. Sizler çalışıp vergi ödüyorsunuz, işveren buradan kazandığı ile vergi ödüyor, ama sadece bir ayda Saray’a 540 milyon lira para harcanıyor” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Denizli'de tekstil işçileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı'nın günlük harcamasının 18 milyon lira olduğunu anımsatan Karaca, "Düşünün, günlük 18 milyon lira, ayda 540 milyon lira. Sizler çalışıp vergi ödüyorsunuz, işveren buradan kazandığı ile vergi ödüyor, ama sadece bir ayda Saray'a 540 milyon lira para harcanıyor" dedi.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli'deki bir tekstil atölyesini ziyaret etti. Atölyede çalışan kadınlara 6284 sayılı Kadına Karşı Şiddet Mücadele ve Ailenin Korunmasına İlişkin Yasa'yı anlatan Karaca, "Kadınlara yönelik her türlü istismarda o kanun kadınları korur. İşte, 'Hayır, kadınlar şiddete, istismara uğrasalar da korunmasın. Kanun nazarında mahkemeler kadını, devlet kadını korumasın. Bu kanun yürürlükten kaldırılsın' diyen Yeni Refah Partisi ile ortaklar. Takdir sizin" diye konuştu.

Karaca, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine ilişkin, "Sabah kalktığınızda çocuğunuza ve ondan sonra buzdolabınıza bakacaksınız. Ondan sonra elinizi vicdanınıza koyacaksınız, sandığa gideceksiniz. Kadınlar ve gençler, bu süreçte kullandıkları oy ile her türlü baskıya son verecek ve özgür Türkiye'nin kapılarını açacaklar" dedi.

"SADECE BİR AYDA SARAY'A 540 MİLYON LİRA PARA HARCANIYOR"

Karaca, "3-5 maaş, 20 maaş alanlar var. 41 yerden maaş alan insan var. Hani deniyor ya 'Kaynağı nereden bulacaksınız?'. Kaynak, 41 yerden maaş alan bir maaşa düştüğünde, 40 maaş kaynak. Saray'ın bir günlük maliyeti 18 milyon lira. 30 günlük maaliyeti ne yapar? Bizim 13. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sizlerin desteği ile seçildiğinde bizler Saray'da oturmayacağız. Bizler, Atatürk'ün Çankaya'sında, o Çankaya Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda oturacağız. Düşünün, günlük 18 milyon lira, ayda 540 milyon lira. Sizler çalışıp vergi ödüyorsunuz, işveren buradan kazandığı ile vergi ödüyor, ama sadece bir ayda Saray'a 540 milyon lira para harcanıyor" diye konuştu.