Gülizar Biçer Karaca'dan İkinci Tur Çağrısı: "Vatan İçin Sandığa Gidip İradenize Sahip Olmaya Davet Ediyorum"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, 28 Mayıs yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ilişkin “14 Mayıs’ta vatandaşlarımız saraydaki tek kişiye geçit vermedi. 28 Mayıs günü tekrar önümüze sandık gelecek ve ülkemizde tüm yurttaşlarımız yeniden sandığa gidecek. Sevgili hemşerilerim, hepinizi vatan için sandığa bekliyorum. Vatan için sandığa gidip iradenize sahip olmaya davet ediyorum” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, 28 Mayıs yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ilişkin " 14 Mayıs'ta vatandaşlarımız saraydaki tek kişiye geçit vermedi. 28 Mayıs günü tekrar önümüze sandık gelecek ve ülkemizde tüm yurttaşlarımız yeniden sandığa gidecek. Sevgili hemşerilerim, hepinizi vatan için sandığa bekliyorum. Vatan için sandığa gidip iradenize sahip olmaya davet ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, paylaştığı video ile Denizli'deki vatandaşlara 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandığa gitme çağrısında bulundu. Biçer Karaca'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"VATAN İÇİN SANDIĞA GİDİP İRADENİZE SAHİP OLMAYA DAVET EDİYORUM"

"14 Mayıs'ta vatandaşlarımız saraydaki tek kişiye geçit vermedi. 28 Mayıs günü tekrar önümüze sandık gelecek ve ülkemizde tüm yurttaşlarımız yeniden sandığa gidecek. Sevgili hemşehrilerim, hepinizi vatan için sandığa bekliyorum. Vatan için sandığa gidip iradenize sahip olmaya davet ediyorum. Müşahit olmak isteyen, gönüllü olmak isteyen ya da 'herhangi bir şekilde destekte bulunmak istiyorum' diyen tüm Denizlili hemşerilerimi il ve ilçe başkanlıklarımıza başvuruda bulunmaya ve oradan görev talep etmeye davet ediyorum.