Gülizar Biçer Karaca'dan Bakan Nebati'ye Skeçli Yanıt: "Ne Olacak Bu Bakan Nebati'nin Hali Ahvali. 'Benzinin 22 Liraya Düşmesi Neden Manşetlerde Yok'...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, akaryakıt fiyatlarındaki düşüşü manşet yapmayan medyaya sitem eden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye yanıt verdi. Nebati’yle ilgili skeçten bir bölüm paylaşan Karaca, “Ne olacak bu Bakan Nebati'nin hali ahvali. Benzin 6 TL'den 30 TL'ye çıkartılıp 22 TL'ye indirilince Bakan Nebati, ‘Benzinin 22 liraya düşmesi neden manşetlerde yok’ diye yakınmış” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, akaryakıt fiyatlarındaki düşüşü manşet yapmayan medyaya sitem eden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye yanıt verdi. Nebati'yle ilgili skeçten bir bölüm paylaşan Karaca, "Ne olacak bu Bakan Nebati'nin hali ahvali. Benzin 6 TL'den 30 TL'ye çıkartılıp 22 TL'ye indirilince Bakan Nebati, 'Benzinin 22 liraya düşmesi neden manşetlerde yok' diye yakınmış" dedi.

Nureddin Nebati, 'Yüz Yüze 100 Gün' programı kapsamında dün İstanbul'da düzenlenen 'Buluşma ve İstişare Toplantısı'nda, "Son iki ayda dünyada petrol fiyatları yükselirken ana haberlerin manşetleriydi. Benzine, motorine zam, sabah akşam manşetti. Dünyadaki fiyatlar arttı. OECD içinde akaryakıttan en az vergi alan ülkeyiz. Biz, yüzde 24'lerde vergi alıyoruz. Pompa çıkış fiyatlarında hemen her akşam haber alıyoruz. Motorin 22 liraya indi, manşetlerde yok. Benzin 22 liraya düştü, altyazı geçiyor" demişti.

Gülizar Biçer Karaca, Nureddin Nebati'nin bu sözlerinin ardından, Güldür Güldür Show'un Nebati ile ilgili skecinden bir bölümü bugün sosyal medya hesabında paylaştı. Karaca, paylaşımında şunları kaydetti:

"Ne olacak bu Bakan Nebati'nin hali ahvali. Benzin 6 TL'den 30 TL'ye çıkartılıp 22 TL'ye indirilince Bakan Nebati, 'Benzinin 22 liraya düşmesi neden manşetlerde yok' diye yakınmış. Ekonomi, gözlerdeki ışıltı. Medya, manşetlerle algı."