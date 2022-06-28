Gülistan Doku'nun telefon sinyalinin alındığı viyadüğün görüntüleri kriminalde

TUNCELİ'de, 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) telefon sinyalinin en son tespit edildiği Sarı Saltuk viyadüğünü gören ve yola uzaklığı nedeniyle net olmayan 3,5 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü, netleştirme için Ulusal Kriminal Büro'ya gönderildi. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, "Bu görüntüler iyileştirilirse Gülistan'ın oradan ayrılıp ayrılmadığı ve akıbeti anlaşılacaktır" dedi.

Tunceli'de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra eski erkek arkadaşıyla görüştü. Doku, daha sonra minibüse bindi ve bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, Gülistan'ın kaybolduğu gün Tunceli'ye gelip, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarıyla geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarı Saltuk viyadüğünde sinyal verdiği tespit edildi. Ayrıca viyadük üzerinden geçen aracın kamerasına da Gülistan Doku'nun olduğu iddia edilen görüntü yansıdı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Gülistan Doku'nun son görüldüğü yerden bu anlarda geçen tüm araçlar, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlendi. Yoldan geçen 80 aracın sürücüleri dahil toplam 140 kişinin ifadesinin alındığı belirtildi.